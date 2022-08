Guendalina Tavassi: la figlia Gaia in lizza per Miss Italia

Guendalina Tavassi è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione dell’Isola dei Famosi. L’influencer ha poi abbandonato il programma anticipatamente per prendere parte al 18esimo della prima figlia Gaia, avuta nel 2003 a soli 17 anni. Nel corso del reality la Tavassi si è infatti aperta sul rapporto con la primogenita, raccontando come giovane e sola, quando scoprì di essere incinta pensando inizialmente di abortire. Le cose sono andate diversamente e oggi Guendalina ha uno splendido rapporto con la sua Gaia. La ragazza ha da poco compiuto 18 anni, festeggiati con uno sfarzoso party in cui mamma Guenda non ha badato a spese.

Gaia Nicolini a Miss Italia

L’ex gieffina è molto fiera della primogenita, che come lei appare decisa a sfondare nel mondo dello spettacolo. Proprio ieri la Tavassi ha infatti postato un video in cui si vede la sua Gaia intenta a gareggiare al più famoso concorso di bellezza Italiano. La neo 18enne ha preso parte alle selezioni regionali di Miss Italia nel Lazio accedendo alle semifinali. Guendalina è apparsa orgogliosa del successo della figlia, e non è riuscita a contenere l’entusiasmo: “Sei bellissima amore mio”, ha scritto su Instagram a corredo delle foto della figlia. La ragazza alta e con un fisico longilineo somiglia molto alla celebre mamma e chissà che presto non conquisterà l’ambito scettro e la corona di più bella d’Italia.

Le sorti di Miss Italia

Miss Italia infatti dopo la pandemia è scomparsa dal piccolo schermo, ma la patron Patrizia Mirigliani è decisa a riaffermarsi. Questo anno saranno 160 le ragazze che si qualificheranno alla prefinali nazionali di Miss Italia 2022, 8 per ciascuna regione: le rappresentanti regionali saranno selezionate grazie agli appuntamenti che costelleranno l’estate in giro per il Paese e che tornano in presenza. Oltre ai titoli regionali, sono previste le fasce di Miss Eleganza, Miss Sorriso, Miss Cinema e, in abbinamento agli sponsor del concorso, Miss Rocchetta Bellezza, Miss Miluna, Miss Sport Givova, Miss Kissimo Biancaluna. Selezionate le finaliste bisognerà capire se ci sarà , come da tradizione, una finale in diretta tv, in cui forse vedremo anche la figlia di Guendalina Tavassi.