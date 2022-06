Guendalina Tavassi, la figlia fa 18 anni. Le foto del party super lusso: "Non badiamo a spese"

"Non abbiamo badato a spese": Ci scherza su Guendalina Tavassi a proposito della festa organizzata ieri sera per la figlia Gaia, neo 18enne. Ma neanche più di tanto. Sì perché è stata ricchissimo il party con cui la famiglia ha voluto celebrare la primogenita di casa, ingacciando una event planner che ha trasformato la serata in qualcosa di magico.

"Ci siamo ragazzi, preparativi per la festa di Gaia", ha fatto sapere Guendalina nel pomeriggio, immortalandosi al momento del gruppo insieme ad un make up artist. Poi è stata la volta di far vestire i piccoli di casa, ovvero Cloe e Sasi, entrambi in versione elegante: la prima con abitino rosa e lunga cosa a strascisco, il secondo con completino grigio scuro. Per Guenda, invece, un abito azzurro e argentato carico di paillettes (e munito di una profondissima scollatura).

Pronti, via verso la festa. Dove ad aspettare c'è appunto Gaia, la festeggiata, vestita di un abito rosa confetto coperto di piume. L'intero allestimento si gioca proprio sui toni del rosa e dell'oro, tutt'intorno lampade con cascate di vetri (a simulare il cristallo). E ancora palloncini, pareti di rose, un peluches gigante con cui fare simpatici scatti. Presente, ovviamente, anche il compagno di Guendalina, ovvero Federico Perna.

La vita privata di Guendalina Tavassi

Gaia è nata dalla relazione di Guendalina Tavassi e Remo Nicolini, che però si sono lasciati poco dopo aver dato alla luce la piccola. Una relazione durata poco. Indelebile, invece, il tatuaggio dedicato alla sua primogenita che Guendalina ha impresso sul corpo. Primogenita sì, perché da allora la 36enne ha avuto altri due figli da un altro uomo, l'ex marito Umberto D'Aponte. I due sono stati legati dal 2013 fino al 2021 ed hanno messo al mondo due pargoli: Chloe e Salvatore, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016. Oggi Guenda è legata a Federico Perna, manager nel settore della ristorazione, proprio come D'Aponte. L'ufficializzazione nell'agosto 2021.