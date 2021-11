Le accuse di Guendalina Tavassi al marito: "Un mostro". Lui replica

Una vera e propria guerra social è in atto tra Guendalina Tavassi e l’ex marito Umberto D’Aponte. Tutto è partito da un video pubblico sul profilo Instagram dell'avvocato di lei dove racconta di essere stata vittima di una nuova aggressione. Pur senza nominarlo la romana fa esplicito riferimento all'ex marito Umberto D'Aponte quale responsabile dell'accaduto. Il tutto sarebbe successo dopo un confronto sulla causa di divorzio nello studio del legale di lei, Leonardo D'Erasmo.

Da qui è partito un tam tam di video, post e dirette social dove i due non si sono risparmiati nulla.“Sono stata in silenzio per troppo tempo - dichiara l'ex gieffina - ed è questo il mio errore solo per salvaguardare i miei figli. Non volevo mettere nulla in piazza e, nonostante tutti mi chiedessero anche del penultimo episodio, non ho mai potuto raccontare la verità perchè vi assicuro che la paura è più forte della verità” – fa sapere la Tavassi. “Ma adesso basta perchè non posso più sopportare di essere infamata, maltrattata e menata. Se devo essere distrutta da un mostro voglio che almeno tutti sappiate chi è veramente Umberto D’Aponte”, aggiunge.

Pronta la replica di Umberto D’Aponte: “Ho subito e rimasto in silenzio per altri. Un altro, al mio posto, sarebbe andato di matto, ma io per amore dei miei figli e della famiglia ho messo sempre la faccia. Anzi, fra un po’ mi faranno santo per tutte le situazioni che mi sono capitate - fa sapere - Non vedo l’ora d’iniziare questa guerra mediatica che sicuramente non ho voluto io in primis. Mi dispiace solo per Chloe e Sasy (i figli ndr) che avranno delle ripercussioni, ma spero che un giorno capiranno. Sono pronto signori“.

E ancora: "Non ho messo le mani addosso a nessuno” mentre lei afferma: “Lui è un mostro” replica Guendalina Tavassi.