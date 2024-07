Guendalina Tavassi, matrimonio a sorpresa alle Maldive (l'epilogo è inaspettato): foto e video

Guendalina Tavassi si è sposata alle Maldive. Tutto è stato organizzato in gran segreto e nessun indizio era stato dato sui social. L'ex gieffina ha condiviso sul suo profilo Instagram le foto delle nozze sulla spiaggia con Federico Perna, suo compagno da circa due anni. Entrambi vestiti di bianco hanno poi festeggiato sotto un gazebo, con davanti un cuore fatto da candele rosse posizionate nella sabbia, sulla spiaggia insieme ai testimoni e un numero esiguo di invitati (tra cui almeno un figlio di Tavassi).

Guendalina e Federico sono una coppia da poco dopo la separazione di lei dall'ex marito Umberto D’Aponte, padre di due dei suoi tre figli. Perna è stato l'uomo che le ha fatto ritrovare la fiducia nell'amore dopo la dolorosa separazione da D’Aponte, che ha denunciato per violenza. Maggiori dettagli sulle nozze verranno comunicate da Tavassi nelle prossime ore: intanto però sappiamo che il dopo cena si è concluso non con fuochi d'artificio ma con una partita a calcetto.

Chi è Federico Perna

Federico Perna non fa parte del mondo dello spettacolo. Lui è un imprenditore: gestisce un ristorante di sushi e cibi esotici molto conosciuto in zona Ponte Milvio, a Roma. Ha 36 anni, è nato a Roma e in una recente intervista ha dichiarato che Guendalina lo ha salvato: "Finalmente ho trovato la felicità, con una persona che per me vale moltissimo, chi non la conosce realmente non può sapere, sia per i trascorsi, sia per il suo aspetto fisico, sia perché la gente è cattiva, ma senza sapere le persone non dovrebbero giudicare mai".

Federico Perna su Instagram

Perna su Instagram è molto attivo. È seguito da quasi 90mila follower e oltre a contenuti riguardanti il suo lavoro, pubblica moltissime foto della sua vita privata. Numerose sono quelle con Guendalina.