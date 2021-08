Guendalina Tavassi parla per la prima volta del nuovo fidanzato (e s'infuria)

La romana non può più nascondersi e condivide un post in cui si dice infastidita dal fatto che la notizia della sua nuova frequentazione sia uscita da altri e non da lei

Qualche giorno fa, erano uscite le prime indiscrezioni ma i diretti interessati non si erano esposti se non con quale dettaglio che confermava i rumors. Oggi, dopo l'ennesima segnalazione di un avvistamento di coppia a Mykonos, è l'ex gieffina Guendalina ad uscire allo scoperto. Lei e il ristoratore Federico Perna si stanno frequentando.

"Avrei preferito un po' più di tatto"

La Tavassi volta quindi pagina dopo la fine della relazione con il marito Umberto D'Aponte e lo fa con una persona lontana dal mondo dello spettacolo. Un momento felice anche se lei avrebbe preferito aspettare per ufficializzarlo: "Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri - scrivi in un post - Non devo dare spiegazioni ne tantomeno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l'avrei fatto io, se sto aspettando è semplicemente perchè ho dei figli e avrei preferito un po' più di tatto e tempo per dire le cose".

"Non è la prima volta che si separa, la vita va avanti"

Pronta la replica del nuovo compagno, che sempre a mezzo social scrive: "Vi prego di non giudicare una persona che veramente per i propri figli farebbe qualsiasi cosa, chi non la conosce veramente non può e non deve permettersi di giudicare, non è ne la prima ne l'ultima volta che si separa, la vita va a vanti e ognuno ha il diritto di rifarsi la propria vita. Io e Guenda siamo innamorati e stiamo bene insieme, lei dopo aver tenuto per due mesi i propri bambini tornerà presto da loro, come è giusto che sia, ma non giudicatela, percheè senza sapere non si deve parlare....Guendalina è una mamma e una persoma come tutti noi, che merita un po' di felicità dopo tutto quello che ultimamente le è capitato".