Ore d'ansia per Guendalina Tavassi, il padre è in Terapia intesiva

Due rose a gambo lungo e un messaggio stringato hanno fatto preoccupare i followers di Guendalina Tavassi. L'ex gieffina e naufraga ha infatti condiviso nelle scorse ore una stories dove ha raccontao di vivere un momento molto particolare perchè il padre è stato ricoverato in Terapia intesiva: "È stato uno dei giorni più brutti della mia vita, dove ho capito sempre di più quato anche un minuto sia prezioso", ha scritto sui social. Aggiunge poi di non essere in grado di parlare: "Papà è in terapia intensiva post operatoria e grazie ai medici (i veri Angeli sulla terra) è stato salvato stanotte".

Non è chiaro cosa sia accaduto al padre, se si sia trattato di un aggravamento delle condizioni di salute oppure se sia stata una cosa estemporanea, chiaro è che dal tenore del messaggio, sembra proprio che sia stato preso per un soffio.

Dopo quella stories scritta nelle scorse ore l'ex gieffina ha proseguito nella sua solita routine senza far menzione a quanto accaduto nelle ore precedenti per cui, molto probabilmente, il peggio sembra essere passato.

Anche il fratello Edoardo (anche lui ex naufrago) ha comunicato ai followers dell'accaduto e ha rimandato la live socila che aveva promesso proprio per stare accanto alla famiglia.