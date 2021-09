Guendalina Tavassi si mostra con l’occhio nero ai follower: "È tutto in mano agli avvocati"

Dopo un silenzio lungo più di un giorno, Guendalina Tavassi è tornata sui social per rassicurare i follower sul suo stato di salute. L’ex gieffina si è mostrata con l’occhio nero che era stato già immortalato nelle scorse ore, ma senza entrare nei dettagli dell’accaduto di cui si stanno occupando i suoi avvocati. La vicenda, pertanto, resta ancora avvolta nel giallo che aveva contraddistinto la notizia iniziale, commentata soltanto dalle parole della figlia Gaia 17enne: "A ridurre mia madre così, che schifo. Vergogna, sono senza parole".

Le parole di Guendalina Tavassi

"Ragazzi eccomi qua, in tutto il mio splendore" ha esordito Guendalina Tavassi nelle storie Instagram, ringraziando tutti per i messaggi ricevuti e spiegando di non poter raccontare i dettagli dell’accaduto: "Purtroppo non posso raccontare quello che è successo perché è tutto in mano agli avvocati quindi vi prego non chiedetemelo".

L’influencer ha proseguito assicurando di avere tutta la forza per continuare ad andare avanti nella vita, per il bene suo e dei suoi figli: "Detto questo da domani mi metterò un filtro non solo su Instagram ma anche nella vita" ha assicurato: "Ognuno ha un suo modo di reagire, io nella mia vita ne ho passate tante e non ho più lacrime, ma non sta male solo chi sta a letto per giorni. Io lo maschero in questo modo e perché ho dei figli e questo è il mio lavoro. Vorrei dire alle persone che sanno la verità che la dicano, visto che io non posso parlare".

Anche il compagno in questi ultimi giorni le ha dimostrato sostegno e vicinanza in questi giorni difficili. "La cosa che amo più di te è che non perdi mai il sorriso" ha scritto sui social Federico Perna.

Guendalina Tavassi, dal Grande Fratello agli amori famosi

Nata professionalmente nella Casa del Grande Fratello e successivamente opinionista nelle trasmissioni Mediaset, di recente Guendalina è tornata al centro dell'attenzione mediatica per la sua vita sentimentale. Reduce dalla rottura col compagno Umberto D'Aponte, da cui ha avuto i figli Chloe e Salvatore nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016 (nati dopo Gaia, 2004, primogenita avuta dall'ex Remo Nicolini), è oggi legata a Federico Perna, attivo nel mondo della ristorazione. Su Instagram conta oltre un milione di follower.