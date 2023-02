Guendalina Tavassi in ospedale: "Non vi spaventate". Il video-racconto del nuovo intervento estetico

Guendalina Tavassi è tornata sui social con un video che ha raccontato il suo ultimo intervento estetico. La ex concorrente dell'Isola dei Famosi si è mostrata ai follower nel letto dell'ospedale, con il viso fasciato subito dopo l'operazione che stavolta ha riguardato le palpebre. "Ciao flowers, eccomi qua. Non vi spaventate" ha esordito nelle storie Instagram: "Semplicemente ho fatto una blefaroplastica. Non vi ho detto niente, altrimenti non sarei potuta essere qui ora a raccontarvi le mie storie, dato i gufi e le malelingue". La 36enne ha proseguito anticipando una sorta di diario-racconto di quanto accaduto nelle ore precedenti, scandite dal ricovero e poi dalla constatazione dell'esito positivo dell'operazione. Al suo fianco il compagno Federico Perna che l'ha omaggiata con dei fiori subito dopo l'intervento.

Guendalina Tavassi si sottopone a una blefaroplastica #GuendalinaTavassi pic.twitter.com/wdqRPs59m8 — disagiotv (@disagio_tv) February 14, 2023

La replica alle critiche

Evidentemente tra coloro che hanno commentato le storie Instagram di Guendalina Tavassi c'è stato chi ha criticato la decisione di sottoporsi ancora a un'altra operazione di chirurgia estetica. A loro l'influencer ha rivolto il suo messaggio: "Volevo dire a tutti quelli che mi dicono ‘non ti fermi più con la chirurgia’ che ho rifatto la punta del naso a 25 anni; poi ho rifatto il seno perché ho allattato tre figli per 3 anni consecutivi ma avevo già un seno grande. E poi ho eliminato un po’ di pelle dalle palpebre, non ha fatto altro che un taglietto. Un'operazione che fanno tutte, anche le donne a 90 anni. E poi ho chiuso un buco all'orecchio: si era lacerato".

Molti, però, hanno dubitato che si sia trattato solo di blefaroplastica, notando la fasciatura tanto ingombrante attorno al volto. Ma: "Non ho fatto nessun lifting", ha tenuto a precisare lei: "Mi hanno messo questa benda perché, chiudendomi il buco dell'orecchio da cui sto sanguinando, il medico mi ha bendato per non farmi sporcare il cuscino, altrimenti avrei macchiato tutto. Mi è stata solo tolta della pelle in eccesso sulla palpebra superiore".