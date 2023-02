Rissa tra mamme alla gara di danza, "ha iniziato Guendalina Tavassi"

Una pesante accusa travolge Guendalina Tavassi. Stando a quanto riporta Repubblica, l'ex gieffina non solo sarebbe coinvolta in una rissa scoppiata allo spettacolo di danza della figlia - domenica scorsa al Cadillac Village di Guidonia - ma sarebbe stata proprio lei a scatenarla.

Secondo la ricostruzione, la bagarre sarebbe esplosa ancora prima dell'inizio della gara per dei posti a sedere e la situazione sarebbe tornata sotto controllo soltanto dopo l'intervento delle forze dell'ordine. "Ha iniziato Guendalina Tavassi" ha raccontato un testimone, che è sceso nei dettagli: "È stata lei, io ero in fila per entrare. L'ho vista, si è picchiata con un'altra mamma per dei posti a sedere". A causa della rissa l'esibizione è saltata: "Non abbiamo un servizio di sicurezza, il nostro staff è composto da volontari ed ex danzatrici - ha spiegato Sara Carfoli, che fa parte dell'organizzazione - Non ci era mai capitato di avere un pubblico violento, che ci ha anche minacciate. Chi era in coda a un certo punto ha spinto per entrare. Poi la rissa e l'arrivo delle forze dell'ordine".

Guendalina Tavassi respinge ogni accusa e promette azioni legali. Interpellata dal quotidiano, ha fatto sapere: "Ma stiamo scherzando? Sono andata al saggio di mia figlia e ho assistito a scene del terzo mondo. Tutti hanno visto una povera ragazza indiana che veniva menata da un'altra donna. Una terza persona che mi accusa? Ma chi se ne frega, c'erano tante altre persone che come me si trovavano lì". L'ex gieffina è molto amareggiata per quanto accaduto ma soprattutto per il suo coinvolgimento: "Se la gente vuole dire caz*** perché sono conosciuta, denuncerò. Sono indignata e schifata".