Guendalina Tavassi bandita da un resort per le sue dichiarazioni sul sesso: cosa è successo

Guendalina Tavassi e il fidanzato, Federico Perna, hanno una vita sessuale molto attiva. A raccontarlo sono stati proprio i due in un'intervista a Le Iene in cui Perna ha rivelato che la compagna è particolarmente focosa e che fanno l'amore anche 4 volte al giorno per una media di 28 volte a settimana. Oltre all'ilarità che la cosa può suscitare queste dichiarazioni sul sesso hanno però avuto un risvolto non troppo positivo.

Tavassi doveva partire con il compagno e i figli Cloe e Salvatore, avuti con l'ex marito Umberto D’Aponte, per sponsorizzare un hotel per famiglie in Alto Adige. La struttura, secondo quanto ricostruisce Guendalina, avrebbe deciso di ritirare l'invito a pochi giorni dalla loro partenza. Il motivo sarebbe proprio l'intervista rilasciata al programma di Canale 5.

Il racconto di Guendalina Tavassi

"Questa storia ha del surreale - così inizia il resoconto di quanto successo - intanto ho mandato una bella diffida, perché questa non è una stronz*ta, ma una discriminazione bella e buona e come l'hanno fatto con me lo potrebbero fare con chiunque per il colore della pelle, religione o per la città di provenienza. E soprattutto dopo un'intervista scherzosa dove non si è detto neanche nulla di male, ma potevano scrivere guardi è pieno, non ci interessa. No, dopo che invitate le persone ad alloggiare presso la vostra struttura poi scrivete questo... È veramente una cosa schifosa".



"E poi menomale - aggiunge - che ho fatto partire la diffida perché non solo sono stata bandita da quel resort ma da tutti i resort che fanno parte di quella catena da questo pr, e mi hanno anche diffidato a parlarne qui sopra (ovvero su Instagram)". Insomma una situazione poco piacevole per Tavassi.

Qualche ora dopo arriva un aggiornamento diffuso sempre dall'influencer: "Abbiamo avuto una risposta io e il mio avvocato dalla struttura e abbiamo scoperto che non c'entra niente, ma questo signore ha menzionato il resort e quindi ha parlato a nome di questa struttura e tutte le altre catene dei family affermando che non potevo soggiornare. Loro si dissociano da questo pr e mi invitano ad alloggiare presso il resort, quindi ce la vedremo con questo pr".