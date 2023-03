Guendalina Tavassi racconta quante volte al giorno fa l'amore con il fidanzato

Vivrebbero una vita sessuale alquanto intensa Guendalina Tavassi e Federico Perna. I due hanno parlato delle loro abitudini a letto in un'intervista a Le Iene. La coppia è legata da circa due anni, vivono insieme e spesso condividono momenti della loro quotidianità.

"Guendalina è insaziabile a letto. Abbiamo circa 28 rapporti a settimana e il posto più strano in cui lo abbiamo fatto è stato in treno. Solo una volta non è andata come sarebbe dovuto, ma quel giorno avevo la febbre molto alta", ha dichiarato Perna. Al giorno le volte in cui i due hanno rapporti intimi sono quattro perché per la 37enne il sesso è molto importante e non ha alcune remore a parlarne in tv.

La storia d'amore tra Guendalina e Federico

I due si sono conosciuti l'estate del 2021 grazie al lavoro di lui, è un manager nel settore della ristorazione e gestisce alcuni locali a Roma. "Ci conoscevamo di vista, quando si è lasciata ha iniziato a venire al mio ristorante e da cosa nasce cosa. Veniva tutti i giorni per pranzo. All’inizio portava via il cibo, poi ha iniziato a rimanere là", aveva spiegato Perna in un'intervista.

Lui è molto più giovane di Guendalina, è nato nel 1995, ha quindi 28 anni; non è mai stato sposato e non ha figli. Tavassi invece ha tre figli: due nati con il matrimonio con l'imprenditore Umberto D’Aponte, Cloe e Salvatore, e Gaia (18 anni) nata da una precedente relazione.