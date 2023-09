Guido Crosetto innamorato in vacanza: "Amore senza difese". Le foto

"Amore senza difese". Questo il titolo scelto dal settimanale Novella2000 per il servizio dedicato alle vacanze di Guido Crosetto, ministro della Difesa e la moglie Gaia Saponaro. La coppia è stata immortalata a Pula, in provincia di Cagliari, nel meraviglioso mare della Sardegna. Colti in un momento di passione, i due si baciano mentre sono a mollo in acqua: il legame è ancora forte come il primo giorno insieme, che risale ormai a quindici anni fa.

Insieme dal 2005, Guido e Gaia hanno messo al mondo due figli. Lei, Gaia, è stata presentata anni fa dal ministro sui social, finendo per essere inondata di commenti di haters, che ritengono i due troppo diversi per una storia d'amore. Originaria della Puglia, Gaia è stata ospite in tv raramente: di professione è ex pallavolista e vanta due lauree, un master e quattro lingue parlate. Di fronte alle critiche ricevute in quegli anni, Crosetto rispose: "Dieci giorni fa ho pubblicato una foto con mia moglie che ha suscitato in molti commenti sorpresi e sarcastici. Quindi ne condivido una senza di me con alcune informazioni: stiamo insieme da 15 anni, sposati, due figli, è pugliese e benestante. Ha molto humor ed ama l’horror"

Per Crosetto non si tratta del primo matrimonio: in precedenza il ministro è stato sposato con una pallavolista originaria della Repubblica Ceca da cui ha avuto un figlio nel 1997, Alessandro. "Ho un figlio di 22 anni, Alessandro", ha confidato. "Frequenta la Luiss. È un bravo ragazzo, studia, tra poco finirà la triennale, bene e con i tempi giusti".