Mariotto a Lucarelli: "Mi scuso con tutto il cuore di averti dato della scimmia" (ma lei non gli crede)

Arrivano le scuse di Guillermo Mariotto a Selvaggia Lucarelli dopo la sfuriata della scorsa settimana a Ballando quando il giudice venezuelano aveva dato della "scimmia arrabbiata che sputa escrementi su tutti" alla giornalista e opinionista tv. Mariotto, infatti, dopo il caos mediatico generato dalle sue parole che hanno fatto non solo infuriare Selvaggia ma anche generare tantissimi commenti sui social, ha dediso di fare un passo indietro e ha colto l'occasione della semifinale di Ballando, andata in onda ieri sera, per chiedere scusa alla sua collega Selvaggia.

Il giudice, infatti, ha deciso di fare un mea culpa in stile Mariotto buttandosi sull'ironia e cercando di smorzare l'atmosfera, non proprio serena, che si respira ultimamente al tavolo dei giudici del programma di Milly Carlucci. Lo stilista venezuelano, infatti, ha voluto fare un regalo alla Lucarelli, per farsi perdonare dopo lo scontro della scorsa settimana scatenato dall'esibizione di Iva Zanicchi. Di quale regalo si è trattato? Di una scimmietta, un chiaro riferimento all'offesa che Mariotto ha rivolto alla Lucarelli sabato scorso.

Selvaggia, però, non ha accolto molto bene questo dono spiegando al collega di volere piuttosto delle scuse e non un regalo da parte sua. Così, Guillermo, le ha detto: "Mi scuso con tutto il mio cuore" riuscendo perfino a provocare un accenno di sorriso sul volto di Selvaggia che, però, sembra proprio non aver creduto all'ammenda del collega definendola una vera e propria "inutile captatio benevolentiae".

Sembra proprio che le scintille tra i due non siano finite qui e ne vedremo delle belle nella puntata finale dello show.