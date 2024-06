L'ex di Eleonora Berlusconi (che l'aveva tradita) con la star Netflix: baci e coccole. Le foto

Eiza González aveva smentito la sua love story con Guy Binns. "Ho anche amici maschi", aveva scritto su X per ribadire il concetto e allontanare le voci che la davano impegnata sentimentalmente con il modello, ex storico di Eleonora Berlusconi. Binns è stato legato alla figlia di Silvio Berlusconi per 11 anni e insieme hanno avuto tre figli: Riccardo, Flora e Artemisia. A Londra, dove vive, è stato paparazzato con l'attrice della serie di successo Netflix "Il problema dei tre corpi". Le immagini sono chiare: non sono solo amici. Si abbracciano, si baciano e sembrano molto complici.

Eleonora e Guy: la riservatezza, i tradimenti e la fine della relazione

Eleonora e Guy vevano vissuto la loro relazione in maniera molto riservata. E la notizia della loro separazione è arrivata praticamente come un fulmine a ciel sereno. Era maggio 2022 quando Diva e Donna rivelò che Binns aveva tradito Berlusconi. Da quel momento nessun nuovo aggiornamento sulla loro relazione fino a quando, nell'agosto dello stesso anno, fu il settimanale Chi a mostrare la prima estate da single di Eleonora.

Le immagini di Binns che bacia un'altra donna a Parco Sempione era scontato che suscitassero una reazione in Eleonora, ma non erano in molti ad aspettarsi addirittura una separazione, ma così è stato. E mentre Eleonora continua a vivere la sua vita privata lontana dai riflettori, lo stesso non si può dire del suo ex.