Gwyneth Paltrow choc: "Io e Chris Martin non siamo mai stati una vera coppia"

"Eravamo in sintonia, ma io e Chris Martin non siamo mai stati una vera coppia". A parlare è Gwyneth Paltrow, storica compagna del frontman dei Coldplay. L’attrice, in una lunga riflessione che ha scritto su Vogue Uk, ha fatto un bilancio della sua vita sentimentale, senza lesinare dettagli sul rapporto col cantante.

Gwyneth ha affermato che a tenerli uniti sono stati solo i figli, Apple e Moses. "C’è sempre stato un certo disagio e su molti aspetti eravamo troppo lontani, però amavamo tantissimo i nostri figli". Nel 2014 hanno annunciato che il loro matrimonio era finito, ma Gwyneth racconta: "Ero spaventata, mi chiedevo se ci fosse un posto in cui potevamo essere ancora una famiglia nonostante non fossimo più una coppia. E se potevamo rompere senza perdere tutto".

Dal 2018, poi, la donna ha voltato pagina, sposando Brad Falchuk, mentre Chris Martin è felice accanto all'attrice Dakota Johnson. "Ho capito che il mio ex marito doveva essere il padre dei miei figli, mentre il mio attuale marito la persona con cui sarei invecchiata".

La storia d'amore tra Gwyneth Paltrow e Chris Martin

Gwyneth Paltrow e Chris Martin si sono sposati nel 2003 ed hanno avuto due figli: Apple Blythe Alison Martin, nata il 14 maggio 2004 a Londra, e Moses Bruce Anthony Martin, nato l'8 aprile 2006 a New York. La coppia ha annunciato la separazione nel marzo del 2014 per poi divorziareufficialmente il 20 aprile 2015.