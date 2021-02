Gwyneth Paltrow: "Da mesi ho la nebbia in testa post Covid"

''Ho avuto il Covid- 19 all'inizio, e mi ha lasciato un po' di affaticamento, spossatezze e un senso di annebbiamento mentale. A gennaio, ho fatto alcuni test che hanno mostrato livelli molto alti di infiammazione nel mio corpo''. E' quanto afferma su Goop, il suo sito web, Gwyneth Paltrow.

''Così mi sono rivolto a uno dei massimi esperti che conosco con questo campo, il dottor Will Cole - prosegue l'attrice - che è un medico funzionale. Dopo che ha visto i miei esami mi ha spiegato che il mio è uno dei casi in cui la strada per la completa guarigione è più lunga del normale".

L'attrice ha quindi racconta di aver adottato uno stile di vita sano: ''Tutto quello che sto facendo mi fa stare meglio, come se fosse un regalo per il mio corpo. Mi alleno la mattina e faccio la sauna a infrarossi il più spesso possibile, voglio guarire!''.