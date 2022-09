"Invecchiare è una cosa bellissima", Gwyneth Paltrow si mette a nudo per i 50 anni ed è super sexy

Gwyneth Paltrow compie 50 anni e sembra non essere mai stata così sexy e consapevole di se stessa e della sua bellezza. L'attrice e fondatrice di Goop ha, infatti, ammesso che, dopo aver raggiunto questa pietra miliare, è ancora più convinta che "invecchiare sia una cosa bellissima" e non un problema come tante donne pensano. L'attrice statunitense, inoltre, per festeggiare questa tappa fondamentale della sua vita, ha deciso si mettersi a nudo con degli scatti super sexy che la ritraggono senza veli e con un fisico invidiabile ricoperto solo di una luccicante polvere d'oro. L'attrice americana si è spalmata addosso una polvere metallica per uno shooting di nudo ispirato a Goldfinger fatto in onore del suo 50esimo compleanno festeggiato proprio oggi, 27 settembre 2022. A realizzare gli scatti di nudo è stato il fotografo Andrew Yee mentre, la truccatrice Lottie è stata incaricata di trasformare la Paltrow in una "dea d'oro".

“Mi sento così bene a compiere 50 anni - ha rivelato Gwyneth - e si tratta di esprimere quel senso di energia e ottimismo che sto vivendo. Penso che invecchiare sia davvero una cosa bellissima. Dobbiamo solo aprire le nostre percezioni. Man mano che diventi più te stesso, la tua vita si apre davvero."

Era il 2014 quando la Paltrow parlava già del suo rapporto con il passare del tempo e ammetteva: "Mi piacciono le mie rughe, mi piace quello che vedo e tutto ciò che è scritto sulla mia faccia".

Oggi, a 50 anni compiuti, Gwyneth è ancora più consapevole della sua bellezza e accetta senza particolari problemi il tempo che passa anche se, per forza di cose, lascia dei segni sul suo viso.