Gwyneth Paltrow cucina e parla italiano: il video è virale (spuntano i commenti di Rovazzi e Diana Del Bufalo)

Gwyneth Paltrow è innamorata dell'Italia. Non è certo una novità: ormai da anni decide di trascorrere parte delle vacanze estive nella Penisola e in particolare in Umbria. Spesso con lei c'è il marito, Brad Falchuk, e proprio per preparare a lui, e per se stessa, una colazione con prodotti italiani ha mostrato le sue doti culinarie e non solo.

Con un italiano quasi perfetto, infatti, la famosa attrice ha dimostrato di essersi impegnata nell'imparare la lingua. Il video è ovviamente diventato virale e i commenti sotto al post sono moltissimi. "Buongiorno, è sabato, giorno per il boyfriend and breakfast", dichiara nel filmato Gwyneth. Le parole sono pronunciate quasi tutte bene, ogni tanto però qualche errorino le scappa. La colazione è un mix tra Italia e Usa: la torta al testo, un pane umbro a forma di piadina che anticamente veniva cotto sotto la cenere, accompagnata da uova e bacon.

I commenti sono centinaia e tra questi sbucano quelli di Diana Del Bufalo, "Your Italian is better than many Italian’s Italian" ovvero "il tuo italiano è migliore dell'italiano di molti italiani", Frankie hi-nrg mc che ha un po' sgridato l'attrice suggerendole, la prossima volta, di comprarla fresca la pancetta e di non far uso di quella confezionata e infine Rovazzi che ha invece sottolineato l'errore di Gwyneth nel pronunciare torta al testo, ha detto 'torta di testo' ("Cos’è la torta di testa?!").