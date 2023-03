Gwyneth Paltrow in tribunale, iniziato il processo per un incidente: chiesti 3 milioni di euro

È iniziato il processo che vede coinvolta Gwyneth Paltrow per un incidente avvenuto nel 2016. L'attrice, che venerdì è salita sul banco dei testimoni, è accusata di essersi schiantata per negligenza con gli sci contro un ottico in pensione, causandogli presumibilmente danni duraturi. Paltrow, presente nell'aula di Park City nello Utah, ha ascoltato le deposizioni dei testimoni chiamati dagli avvocati che rappresentano il suo accusatore, Terry Sanderson, ribadendo di non essere responsabile dell'incidente.

Le loro testimonianze sull'evento sono quasi completamente diverse. I giurati devono decidere se Gwyneth Paltrow abbia agito davvero con negligenza durante l'incidente. Lei ha mantenuto la sua posizione e ha raccontato di aver detto a Sanderson: "Hai sciato direttamente sulla mia schiena" e lui ha risposto: "Oh, scusa, scusa, scusa". Per tutta la durata del processo, il team legale di Sanderson ha tentato di dipingere il 76enne come uno sciatore, un viaggiatore e un padre di famiglia un tempo molto forte, la cui salute si è deteriorata negli anni successivi all'incidente, dando la colpa alla presunta sciata negligente di Paltrow.

Inizialmente Sanderson ha fatto causa per 3,1 milioni di dollari. Gli avvocati della Paltrow non hanno ancora chiamato nessun testimone. Tuttavia il marito, il produttore televisivo Brad Falchuk, e i due figli adolescenti avuti dall'ex marito Chris Martin, Apple e Moses, dovrebbero testimoniare durante il processo, che si protrarrà fino alla prossima settimana. La famiglia Paltrow stava sciando insieme in vacanza al Deer Valley Resort quando è avvenuto l'incidente.