Hanya, modella su TikTok a 60 anni: "Mi sento sexy e mi piace ispirare le giovani donne"

Sguardo intenso, fisico statuario, portamento elegante e sexy allo stesso tempo e una sicurezza di sé che buca lo schermo. A 60 anni suonati, Hanya Hizemuchuk è una vera e propria star di TikTok. Modella e modello per tantissime donne e ragazze, Hanya riempie la home del suo profilo social con video dove sfila con outfit super sexy e provocanti per lanciare un forte messaggio alle donne: anche a 60 anni si può essere sexy e non per forza bisogna rinunciare alla propria femminilità solo perché in una fascia d'età un po' più avanzata. Così, con i suoi video, Hanya è diventata una fonte di ispirazione per tutti.

A segurla, sui social, sono quasi 100mila persone, soprattutto donne e giovanissime sempre più affascinate da quel non voler lasciare che l'età definisca la bellezza di una donna, che per Hanya è il proprio mantra. Sentirsi sexy e portare la propria sensualità addosso è ciò che ha resto questa modella sessantenne una vera e propria icona di TikTok che ci tiene a mostrare quanto, anche da adulti, si possa giocare con la propria idea di bellezza e sensualità.

"Mi sento sexy e mi piace ispirare le giovani donne" è una delle tante dichiarazioni di Hanya che, sul suo profilo TikTok, non ha paura di mostrarsi in bikini o in intimo. Sono tantissimi, infatti, i video in cui Hanya compare in abiti osé o, addirittura in lingerie e, se in tantissime non fanno che complimentarsi con la sua bellezza, c'è anche chi non riesce proprio ad accettare che, alla sua età, Hanya, possa mettersi a nudo sui social. Di haters, infatti, la modella ne ha diversi ma sembra proprio che i commenti negativi non le interessino minimamente. E a chi la critica con un "Ci vuole coraggio" o un "A quest'età dovresti coprirti", Hanya risponde con tutta la sua grinta e positività ricordando che lei, così come tutte le donne, possono fare ciò che vogliono della propria vita che piaccia o meno agli altri.

L'importante è amarsi, a qualsiasi età, ed è proprio questo il fine ultimo dei suoi video.