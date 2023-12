Harry vince contro il Mirror: il tabloid dovrà risarcirlo con 140mila sterline

Vittoria almeno parziale davanti alla giustizia britannica per il principe Harry in una delle cause della sua crociata contro le intrusioni attribuite ai tabloid. Un giudice dell'Alta Corte di Londra ha infatti condannato l'editore del Daily Mirror, accusato dal duca di Sussex di aver raccolto "illegalmente informazioni" in relazione a 33 storie scritte negli anni sulla sua vita privata, per avere realizzato "intercettazioni telefoniche su vasta scala dal 2006 ai 2011". Dovrà risarcirlo con oltre 140 mila sterline (oltre 160 mila euro).

Nel corso del processo durato sette settimane presso l'Alta Corte, il duca di Sussex ha affermato di essere stato preso di mira per anni dall'editore del giornale, accusandolo di aver compromesso il suo telefono e altri di comportamenti illegali per ottenere scoop sulla sua vita privata. Harry, il primo reale in 130 anni a comparire davanti al banco dei testimoni durante il processo, ha raccontato alla corte dozzine di notizie - sulla sua relazione con la sua ex fidanzata Chelsy Davy e la sua famiglia, così come aspetti del suo servizio militare e accuse di uso di droga - pubblicate sul Daily Mirror, sul Sunday Mirror e su People tra il 1995 e il 2011 dopo essere stati ottenuti illegalmente.