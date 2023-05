"Harry e Meghan a un passo dal divorzio"

Harry e Meghan in piena crisi matrimoniale: questa la voce che si insinua da più fronti sui media internazionali, alimentata dalle fonti che rilanciano la stessa conclusione e azzardano come, in pratica, la storia d'amore sarebbe già finita. I motivi della rottura sarebbero le sempre più evidenti divergenze sul piano professionale e personale che entrambi starebbero ben attenti a non confermare. Le ragioni? In ballo ci sono ancora contratti milionari posti in essere come coppia e, per quanto in scadenza, tali vincoli comporterebbero la necessità di nascondere per quanto possibile ogni divergenza.

Ma i sospetti non sembra che possano essere allontanati del tutto. Secondo Louise Roberts di Sky News, il secondogenito di re Carlo III ha già contattato diversi avvocati divorzisti e sta cercando quello giusto da ben cinque mesi proprio per tutelare al meglio la sua posizione. A ciò si è aggiunta Petronella Wyatt del Daily Mail secondo cui Meghan Markle lascia spesso il marito per andare da sola agli eventi mondani e, ancora, l'ex maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrell che, a Sky News Australia, ha assicurato che Harry stia ancora con Meghan solo per i suoi due figli, Archie e Lilibet. E non è finita: c'è anche chi sostiene che lui abbia intenzione di tornare a vivere nel Regno Unito dove avrebbe già acquistato un nuovo immobile per organizzare il suo rientro definitivo a casa.

In attesa di smentite, avanza anche l'indiscrezione secondo cui lui ha una prenotazione sempre aperta in un hotel super lusso di Montecito e nel relativo club super esclusivo, dove ama rifugiarsi per staccare dalla presenza ingombrante della consorte. I due si sono sposati il 19 maggio 2018 ma la ricorrenza non è stata celebrata in alcun modo sui social: un altro dettaglio che avvalora la drastica rottura?