Harry a Londra per i funerali del nonno, Meghan non c'è

Il principe è rientrato in Inghilterra per partecipare alla funzione funebre, sabato 17 aprile. Fino ad allora resterà in quarantena

Dopo tanti rumors e ipotesi sulla partecipazione di Harry e Meghan ai funerali del principe Filippo, ecco svelato l'arcano. Il duca di Sussex è rientrato in Inghilterra per l'ultimo saluto al nonno, ma senza sua moglie.

I media inglesi fanno sapere che Harry è sbarcato ieri alle 13.15 (ora locale) all'aeroporto londinese di Heathrow da un volo British Airways proveniente da Los Angeles. Con lui non c'era però Meghan Markle, in avanzato stato di gravidanza, rimasta negli Stati Uniti, dove la coppia vive da un anno. Buckingham Palace aveva già annunciato che la duchessa di Sussex non avrebbe intrapreso un viaggio così lungo su consiglio dei medici, ma qualcuno sperava nel colpo di scena. A Harry sarà consentito partecipare alla funzione funebre per "motivi compassionevoli", in base a quanto previsto dai rigidi protocolli in vigore a causa della pandemia.

Il secondogenito di Carlo è in quarantena e potrà uscire soltanto per prendere parte alla cerimonia privata, che si terrà sabato 17 aprile nella cappella di St George, nel Castello di Windsor - dove il duca di Edimburgo è morto venerdì scorso - e a cui potranno partecipare un massimo di 30 persone a causa delle restrizioni in atto. Sabato, il premier Boris Johnson ha annunciato che cederà il suo posto ad un membro della famiglia reale. E' la prima volta che Harry rivede i familiari dopo l'intervista rilasciata a Oprah Winfrey in cui lui e la moglie hanno lanciato pesanti accuse nei confronti della famiglia reale.

L'omaggio di Harry e Meghan al principe Filippo

Dopo la morte di Filippo, il sito web di Harry e Meghan è stato trasformato in una pagina in suo ricordo. Un breve messaggio, in campo scuro: "Nell'amato ricordo di Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo. 1921-2021. Grazie per il tuo servizio, mancherai molto". Anche dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti, fanno notare gli osservatori delle vicende della Royal Family, Harry ha mantenuto uno stretto legame col nonno.