Harry presente all'incoronazione del padre Carlo: perché Meghan non ci sarà

Harry ci sarà: nonostante il trambusto dei mesi scorsi, generato dalla discussa biografia Spare e dalla docu-serie piena di accuse per la famiglia d'origine, il secondogenito di re Carlo parteciperà alla cerimonia di incoronazione del padre in programma il 6 maggio all'abbazia di Westminster. Assente, però, la moglie Meghan, come rende noto una nota ufficiale di Buckingham Palace.

Fine delle speculazioni, dunque: Harry si unirà certamente ai circa duemila ospiti attesi per il grande evento, gesto che appare come un barlume di riappacificazione per quanto dettato dalle formalità del caso.

Secondo la Bbc, Harry e Meghan - che vivono in California con i loro due figli - sono stati contattati più di un mese fa via email e avrebbero dovuto confermare la loro presenza alla cerimonia. La duchessa di Sussex, però, rimarrà negli Stati Uniti con i figli Archie, che proprio il 6 maggio compie 4 anni, e Lilibet. L'assenza sarebbe legata a una decisione della moglie del principe e non a un'esclusione: "La decisione di non partecipare - osserva la Bbc - sarà vista come una fase delle tensioni non risolte e ancora presenti tra il duca e la duchessa del Sussex e la famiglia reale".

I rapporti tra Harry, Meghan e la famiglia

Da mesi i rapporti tra Harry, il padre Carlo e il fratello William occupano le cronache internazionali. Tanta la rabbia e il risentimento descritti dai media dopo le forti dichiarazioni che il figlio dell'attuale sovrano ha affidato alla stampa, ma a prevalere sarebbe stato l'affetto e, dunque, la scelta di renderlo partecipe della cerimonia di incoronazione. Settimane fa si parlava già dei primi contatti tra i due e la famiglia reale in vista dell'incoronazione: invitati da Carlo, i duchi di Sussex avrebbero avanzato la richiesta di un posto d'onore sia nell'Abbazia di Westminster che sul balcone di Buckingham Palace. Proposta difficile da attuare, visto che le apparizioni sul balcone sono riservate ai membri che hanno un ruolo attivo nella famiglia reale. Ma chissà se, ora che la certezza è che presente sia solo Harry, Carlo non disponga di un'eccezione consentendo al figlio di affiancarlo nel giorno più importante.