"Harry preoccupato per Kate", una fonte rivela tutto: le parole del principe

Nell'ingarbugliata vicenda che da settimane ruota attorno all'assenza di Kate Middleton, il nome di Harry è comparso tra le righe dei testi scritti o parlati dei media internazionali come una presenza defilatissima. La lontananza geografica e soprattutto affettiva del fratello di William dalla famiglia reale ha reso la sua posizione ancor più delicata nella complessa situazione che vede il padre Carlo e la cognata Kate segnati da seri problemi di salute, ma le indiscrezioni sullo stato d'animo del "principe restio" riescono comunque a trapelare come ennesimi tasselli di un puzzle che coinvolge ora il gossip, ora la cronaca targata Kensington Palace.

L'ultimo rumor che emerge adesso è quello secondo cui Harry sarebbe "preoccupato" per tutta la vicenda mediatica che racconta della cognata. A riferirlo è Page Six, informato da una fonte che avrebbe contatti diretti con il principe che - si aggiunge ancora - esclude anche qualsiasi strategia raccontata come ordita dalla famiglia reale per occultare situazioni più gravi: "Qualsiasi accenno di scandalo è falso", avrebbe affermato.

Giorni fa Harry e la moglie Meghan sono stati tirati in ballo per un commento sullo scivolone della cognata poco dopo le scuse di Kate e hanno voluto smentire ogni attribuzione: "Queste parole non vengono da noi", hanno fatto sapere i Sussex. Se anche stavolta Harry vorrà smentire la sua preoccupazione per la cognata si saprà nel corso di questi giorni così carichi di domande sulla vera situazione che scuote la monarchia. La certezza è che prima che la rottura tra Harry e la famiglia divenisse totale, i rapporti tra il fratello e sua moglie erano molto sereni. "Lei è la sorella maggiore che non ho mai avuto", disse Harry durante un'intervista a Newsweek nel 2017 parlando di Kate alla quale, al di là delle ultime vicende, è sempre stato legato da un profondo affetto.