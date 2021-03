Harry ha trovato lavoro negli Stati Uniti: ecco quale sarà la sua professione

Il principe Harry ha un lavoro: il secondogenito di Carlo, ormai da tempo residente negli Stati Uniti insieme alla moglie Meghan e al figlio Archie, assumerà un ruolo dirigenziale nella startup BetterUp, nella Silicon Valley, azienda che fornisce servizi di mental coaching e benessere psicologico. In particolare, il duca del Sussex sarà 'chief impact officer' contribuendo alle decisioni sulla strategia di prodotto e alle iniziative di beneficenza.

Harry viene descritto sul sito dell'azienda come "umanitario, veterano di guerra, sostenitore del benessere mentale e ambientalista" e lui stesso ha parlato della sua nuova esperienza in modo molto entusiasta: "Intendo contribuire a creare un impatto sulla vita delle persone", ha spiegato Harry al Wall Street Journal che per primo ha riportato la notizia del suo nuovo lavoro. Bocche cucite sul compenso che verrà percepito dal duca del Sussex. "E' un incarico importante e sostanzioso", si è limitato a dire al Journal l'ad di BetterUp, Alexi Robichaux.

Il principe Harry commenta il suo nuovo lavoro

Sul sito dell’azienda presso cui inizierà il suo nuovo lavoro, Harry ha commentato la sua nuova avventura con orgoglio: “Durante il mio decennio nell'esercito, ho imparato che non abbiamo solo bisogno di costruire la resilienza fisica, ma anche la resilienza mentale. E da allora, la mia comprensione di cosa significhi resilienza - e come possiamo costruirla - è stata plasmata dalle migliaia di persone ed esperti che ho avuto la fortuna di incontrare e da cui ho imparato”, ha affermato: “Ciò che ha attirato la mia attenzione su BetterUp è stata che la missione dell'azienda di sbloccare il potenziale delle persone ovunque richiede innovazione, impatto e integrità (….) In qualità di primo Chief Impact Officer di BetterUp, il mio obiettivo è sollevare dialoghi critici sulla salute mentale, costruire comunità solidali e compassionevoli e promuovere un ambiente per conversazioni oneste e vulnerabili. E la mia speranza è aiutare le persone a sviluppare la loro forza interiore, resilienza e fiducia”.

L’incarico manageriale che è stato affidato a Harry è molto diverso dalle sue esperienze pregresse prevalentemente incentrate nell’ambito militare. Tuttavia, proprio l’esperienza nell’esercito di sua Maestà, dove ha ricoperto il grado di maggiore, è considerato un punto di forza per BetterUp.

Oltre al nuovo impegno, insieme alla moglie Meghan, Harry porterà avanti un accordo per creare contenuti per Netflix, intesa valutata circa 100 milioni di dollari, secondo il Wsj. La coppia, inoltre, ha sottoscritto un contratto per presentare podcast per Spotify Technology.