Harry, il gostwriter rivela inediti retroscena (con furiosa lite su Lady D): "Mi aveva esasperato"

Ora che l'incoronazione di re Carlo è stata celebrata, Harry è tornato in America dalla sua famiglia e il clamore mediatico suscitato dal suo libro Spare è calato, le dichiarazioni di J.R. Moehringer si diffondono per raccontare inediti retroscena sulla sua collaborazione con il principe. Com'è noto, il premio Pulitzer e già autore della celebrata biografia di Andre Agassi, ha scritto l'autobiografia del secondogenito del sovrano inglese diventato un bestseller in tutto il mondo. Tuttavia, stando alle sue rivelazioni, non è stato sempre semplice collaborare con lui c'è stata anche occasione di scontro.

"Ero esasperato, mi pulsavano le tempie, avevo la mascella serrata e stavo cominciando ad alzare la voce" ha raccontato Moehringer al New Yorker parlando di una lite avvenuta alle 2 del mattino in collegamento su Zoom: "Era strano, pensavo, sto urlando contro il principe Harry. Anche lui gridava, aveva le guance in fiamme e gli occhi stretti. Ho pensato che avrebbe potuto terminare tutto li, avrei potuto perdere il lavoro". Il motivo della discussione riguardava Lady Diana e un episodio da raccontare nel libro. In particolare, Moheringer non voleva riportare la risposta data a un soldato che aveva insultato la madre durante un'esercitazione perché non necessaria alla narrazione. "Adesso non mi stava pregando di aggiungerla, insisteva, pretendeva, erano le 2 del mattino e io stavo cominciando a perdere la pazienza" ha aggiunto ancora lo scrittore che non ha ceduto alla richiesta nemmeno quando Harry gli ha spiegato che anche attraverso quella battuta avrebbe potuto dimostrare la sua intelligenza a chiunque aveva sempre sostenuto il contrario. Alla fine Harry si è convinto e placato: "Mi piace proprio farti arrabbiare così", ha detto a Moehringer dopo la lite.

J.R. Moehringer ha detto di aver iniziato a collaborare con Harry dopo aver ricevuto un sms nel 2020 e ha negato che a metterli in contatto sia stato George Clooney. Quanto alla moglie Meghan, lo scrittore l'ha descritta come molto cordiale, pronta ad accoglierlo sempre con dolci e caffè nella loro casa a Montecito. Infine, la commozione in occasione del lancio: "Finalmente mi sento libero" ha confidato il principe prima di scoppiare in lacrime.