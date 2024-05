Harry è a Londra, ma non vedrà il padre Carlo: il motivo (che alimenta le tensioni)

Pur trovandosi sotto lo stesso cielo e a pochissimi chilometri di distanza, durante il breve soggiorno del principe Harry nel Regno Unito per il decimo anniversario degli Invictus Games - i giochi sportivi riservati ai militari mutilati che lui patrocina - non ci sarà nessun incontro con il padre Carlo. A dichiararlo seccamente, una volta per tutte, è stato un portavoce del duca di Sussex dopo le insistenti insinuazioni sulla possibilità che il duca e il sovrano si vedessero in un momento così delicato, segnato dalle cure contro il cancro affrontate dal re. "In risposta alle numerose domande e alle continue speculazioni, sfortunatamente questo incontro non sarà possibile a causa del fitto programma di Sua Maestà", si legge nel comunicato: "Harry, ovviamente, è a conoscenza dell’agenda degli impegni del monarca e di varie altre priorità e spera di vederlo presto".

Il mancato incontro apre di nuovo la strada alle voci su possibili nuove tensioni tra padre e figlio, appianate - almeno all'apparenza - dopo il riavvicinamento successivo alla diagnosi di tumore del sovrano. "È la testimonianza di quanto ancora ci sia da fare per costruire un ponte", ha commentato l'esperto reale Robert Palmer al Daily Mail: "Negli ultimi giorni sono circolate molte supposizioni, ma francamente immaginavo che si sarebbero incontrati". E neppure stavolta si intravedono possibilità di distensione tra Harry e il fratello William che sarebbe stato invitato invano alla cerimonia in programma l'8 maggio alla Cattedrale di St Paul da Harry. Troppo radicate le tensioni per le rivelazioni di Harry nel suo libro e nella docuserie di Netflix sui Sussex; troppo grandi anche per essere solo lontanamente affrontate in un momento complesso come questo, con la principessa Kate sottoposta alla chemioterapia.