Perché Harry e Meghan non parteciperanno alla festa in onore di Lady Diana

Insieme al fratello William, lo scorso luglio Harry aveva inaugurato la statua dedicata alla madre Lady Diana che proprio quel giorno avrebbe compiuto 60 anni. In quell’occasione, il principe - ormai residente negli Stati Uniti con la moglie Meghan e i due figli - aveva promesso di tornare a Kensington Palace per l’evento organizzato in memoria della mamma e rimandato al 19 ottobre a causa della pandemia, ma così non sarà. È delle ultime ore, infatti, la notizia che Harry e Meghan non presenzieranno alla serata pensata per ringraziare coloro che hanno donato la statua della principessa Diana.

Perché Harry e Meghan non presenzieranno all’evento in memoria di Lady Diana

Secondo quanto riferito dal portavoce dei duchi di Sussex, l’assenza è stata causata dall’agenda fitta di impegni e dall’impossibilità di trovare una data che fosse congeniale a Harry e a William. Tuttavia, considerando le voci sui rapporti difficilissimi tra i fratelli, si inseguono le indiscrezioni sull’opportunità di evitare nuovi incontri anche alla luce della presunta contrarietà del principe William alla richiesta di fratello e cognata di battezzare a Windsor la secondogenita Lilibet Diana, nata lo scorso 4 giugno.

Intanto i tabloid britannici parlano di "affronto ai duchi di Cambridge e a tutta la royal family" e di un "comportamento inqualificabile" di Harry che però, stando al US Weekly, si sarebbe messo in contatto personalmente con i finanziatori della statua per poterli ringraziare pur non presenziando all'evento.

L’evento per omaggiare Lady Diana

Martedì 19 ottobre si terrà la festa in onore di Diana Spencer a Kensington Palace. Circa cento gli invitati, persone che in un modo o nell’altro hanno avuto modo di conoscere la principessa e di lavorare con lei: membri della famiglia Spencer, dunque, ma anche carissimi amici di Lady D, come il cantante Elton John e il marito David James Furnish, regista e produttore cinematografico. I suoi affetti più cari, dunque, dai quali mancherà Harry.