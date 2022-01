Harry e Meghan sempre più distanti, Carlo non ci sta: il gesto che potrebbe cambiare tutto

Le ultime notizie sulla famiglia reale inglese hanno riportato di una possibile battaglia legale tra Harry e le autorità britanniche: il motivo è il rifiuto da parte del ministero dell'Interno di permettergli di pagare la scorta quando si trova nel Regno Unito, decisione che aggiunge ulteriore tensione a già freddissimi rapporti tra i duchi di Sussex e i parenti. Adesso, però, arriva un’offerta che potrebbe cambiare un po’ la situazione e allentare il nervosismo, avanzata dal principe Carlo che i media internazionali descrivono come molto addolorato per la distanza apparentemente incolmabile tra la famiglia e il suo secondogenito.

Il gesto del principe Carlo per Harry e Meghan

Stando alle indiscrezioni, il principe Carlo ha contattato Harry per invitarlo ad alloggiare a casa sua quando tornerà nel Regno Unito. Il Mirror racconta che l’erede al trono inglese non vede l'ora che il figlio torni a casa con la moglie Meghan Markle ma soprattutto con i loro due figli di cui ha molta nostalgia. Sono passati quasi 4 anni, infatti, dall’ultima volta che Carlo ha visto il nipotino Archie, mentre non ha mai conosciuto Lilibet Diana nata lo scorso giugno. “Il Principe del Galles è un nonno fantastico e adora interpretare quel ruolo. È triste per non poter trascorrere del tempo con i suoi nipoti, che gli mancano moltissimo. Sente un vuoto nella sua vita” ha rivelato una fonte al magazine.

L’invito di Carlo è visto come un gesto di distensione verso il figlio che, dopo lo strappo con la famiglia e le varie dichiarazioni mediatiche, ha creato parecchi malumori. Ora l’intento è quello di appianarli, sempre ammesso che Harry soprassieda al diniego della protezione di Scotland Yard posta fino ad ora come condizione indefettibile per il suo ritorno in patria in occasione del Giubileo della regina.