Harry e Meghan, un milione di dollari per cenare a tavola con loro

Una cena con Harry e Meghan? Si può fare, ma - a meno che non si rientri nella ristrettissima cerchia di amicizia della coppia - il conto in banca deve essere di quelli eccezionali, capiente al punto tale da consentire la spesa di un milione di dollari, ovvero, poco più di un milione di euro. Tanto, infatti, costa un posto a tavola accanto ai duchi di Sussex nella serata di gala che si terrà il 6 dicembre a New York in occasione del "Ripple of Hope", prestigioso premio organizzato dalla fondazione "Robert F. Kennedy Human Rights", in onore dell'avvocato, senatore e fratello minore dell'ex presidente americano John, assassinato nel 1968 cinque anni dopo John Fitzgerald Kennedy.

In quell'occasione Harry e Meghan riceveranno l'ambito premio assegnato alle personalità che si sono distinte per la loro attività umanitaria, filantropica e in difesa dei diritti, scelta che sta generando qualche critica. In passato, infatti, sono stati insigniti del riconoscimento persone come Barack Obama, Bill e Hillary Clinton e Al Gore con un considerevole peso storico, politico e sociale che non viene riscontrato nella coppia. Tra gli altri David Nasaw, autore di varie biografie dei Kennedy, definisce la decisione "assurda e scellerata" e si domanda: "Cosa hanno fatto questi due per meritarsi un premio simile? Quanta percentuale della loro ricchezza va alla causa umanitaria?".

Polemiche a parte, all'evento ci saranno diverse star di Hollywood, motivo che rende la serata estremamente esclusiva in termini di costi. Come si diceva, un milione di dollari occorre per partecipare da super-vip alla serata e essere seduti allo stesso tavolo di Harry e Meghan, ma ne "bastano" anche 500mila per accedere a una reception in cui saranno presenti anche loro.

Anche Kate e William a New York

E per una curiosa coincidenza, proprio mentre Harry e Meghan parteciperanno al gala per il "Ripple of Hope", anche William e Kate saranno a New York per un evento collegato all'Earthshot Prize, premio ambientalista lanciato proprio dall'erede al trono britannico. Anche nel loro caso c'è un legame con la famiglia Kennedy: il riconoscimento è ispirato al viaggio dell'uomo sulla luna voluto da John Kennedy, e William collabora con Caroline, figlia di Jfk. I figli di re Carlo si troveranno quindi nella stessa città per la prima volta dopo i funerali della regina Elisabetta, ma si dubita che faranno in modo di incontrarsi alla luce dei rapporti resi ancora più gelidi dal rifiuto di trascorrere il prossimo Natale in famiglia a Sandringham, nell'inglese Norfolk, come su invito di re Carlo III.