"Harry e Meghan vogliono prendere il cognome Spencer di Lady Diana"

L'incidente in macchina, le voci su un'imminente separazione, la fine del rapporto milionario con Spotify e ora l'indiscrezione su un cambio di cognome che ha già del clamoroso: della coppia composta da Harry e Meghan si continua a parlare sempre in un modo o nell'altro e ora che libri e documentari hanno raggiunto l'obiettivo di rendere nota la loro verità, ecco arrivare il nuovo dettaglio destinato a far discutere non poco.

Secondo il royal whatcher Tom Bower, autore di Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors, l'ultimo piano dei due è quello di "trasformarsi in Meghan e Harry Spencer, il nome da nubile della defunta madre di Harry, la principessa Diana". A GB News l'esperto ha spiegato che sarebbe stata proprio Meghan a suggerire la possibilità, al punto di abbandonare il cognome Windsor per perseguire l'obiettivo di diventare Meghan Spencer, una sorta di nuova Diana. "Ciò che è veramente interessante nel re-branding dei Sussex è che Meghan ha deciso che il suo vero obiettivo nella vita è quello di essere Diana", ha aggiunto ancora Bower, certo che la coppia ha già espresso le sue intenzioni agli amici ancora legati al mondo royal. La possibilità sembra trovare conferma anche a Hollywood, ambiente in cui Meghan è di casa. Ma la situazione non sarebbe così semplice nella sua effettiva attuazione, come spiegato da Petronella Wyatt, editorialista molto nota per i legami con la famiglia reale: "Charles Spencer potrebbe avere qualcosa di acuto da dire al riguardo, sarà furioso" ha anticipato.

Ora bisognerà vedere se è tutto ciò si realizzerà effettivamente o sarà solo l'ennesimo rumors utile a far tornare in auge la coppia più chiacchierata del momento.