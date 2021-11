Harry e Meghan offesi dalla regina Elisabetta: "lo sgarbo" che avrebbe causato l’addio alla famiglia

Tempi duri per la famiglia reale inglese, recentemente sempre al centro di voci e racconti che assicurano rivelazioni clamorose, siano esse in forma televisiva che letteraria. L’ultima in ordine di tempo è quella contenuta nel nuovo libro Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry e Meghan che indica in un episodio ben definito il motivo della definitiva rottura tra Harry e Meghan e il resto della parentela coronata.

Stando alla versione riportata dall’autore Christopher Andersen, all’origine di tutto ci sarebbe il gesto della regina Elisabetta che, prima di registrare il consueto messaggio di Natale alla Nazione nel 2019, dalla sua scrivania eliminò di proposito la foto del nipote, della moglie e del loro primogenito Archie. “La regina guardò i tavoli dove erano disposte le fotografie che aveva così amorevolmente selezionato. Andavano bene tutte tranne una. Indicò a un aiutante il ritratto del Sussex e disse: Di quella, suppongo, non abbiamo bisogno”.

Nel libro si pensa che il motivo per cui la sovrana avrebbe disposto la rimozione delle immagini dei nipoti durante un discorso estremamente importante per la Nazione sia nella decisione epocale della coppia di trascorrere le festività natalizie in Canada piuttosto che nel Regno Unito.

Le conseguenze dello “sgarbo”

Il gesto della sovrana, racconta ancora la fonte riportata nel testo, stupì in molti, compreso William: “Harry ne sarà terribilmente sconvolto”, le parole che principe rivolse a Kate, mentre Harry avrebbe confidato a un amico che di sentirsi “come se lui, Meghan e Archie fossero stati cancellati dalla famiglia”. Sarebbe quello, dunque, il motivo decisivo che spinse Harry e Meghan a comunicare “il divorzio” dalla famiglia l’8 gennaio 2020 e oggi, a distanza di quasi tre anni, i rapporti sembrano tutt’altro che sereni. Pare, infatti, che la coppia abbia anche rifiutato l'invito della regina che li avrebbe invitati a Sandringham in occasione del Natale, anche per conoscere la loro secondogenita Lilibet che porta il suo nome. I due, però, avrebbero rifiutato.