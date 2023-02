"Il principe idiota e la moglie stupida": South Park prende in giro Meghan e Harry. E loro sono pronti a fare causa (video)

Meghan Markle sarebbe furiosa dopo essersi vista derisa, insieme al marito Harry, in un episodio di South Park. E lo sarebbe talmente tanto, da aver chiesto ai suoi legali di esaminare attentamente la puntata in questione così da intentare, eventualmente, una causa contro gli autori del pluripremiato cartone Trey Parker e Matt Stone che, tra le tante battute, l'hanno descritta come "studentessa, attrice, influencer, vittima" accanto al consorte "principe, miliardario, giramondo, vittima".

Nell'episodio contestato i due vengono chiamati con i titoli di principe e principessa del Canada e definiti "il principe idiota e la moglie stupida" e si cita anche la biografia di Harry, Spare, titolo che qui diventa Waaagh, ovvero il lamento di un bambino che piange. Quando poi i due protestano per la mancanza di libertà e le persecuzioni causate dall'ingerenza dei paparazzi, partono per un "tour internazionale della privacy" e colgono tutte le occasioni possibili per parlare della loro vita privata.

South Park just destroyed Harry and Meghan pic.twitter.com/R1zzyrx50x — Jack Posobiec ?? (@JackPosobiec) February 16, 2023

Meghan vuole entrare in politica?

Secondo qualcuno, il racconto satirico così creato da South Park starebbe ostacolando il piano di Meghan e Harry che vorrebbero reinventarsi soprattutto dopo le critiche degli ultimi tempi: il documentario di Netflix prima e la biografia del principe poi avrebbero creato un certo vuoto intorno ai due, abbandonati dall'élite hollywoodiana e anche dai Clinton e dagli Obama, sul cui aiuto contavano per poter fare il loro ingresso a Washington. Già, perché stando al documentario di prossima uscita Meghan For President? firmato da Nick Bullen, Meghan si starebbe preparando a entrare in politica in America. E non con un ruolo qualsiasi, ma con l'ambizione di accedere addirittura alla Casa Bianca... Un obiettivo che South Park, con il suo potere mediatico riconosciuto da tutti, potrebbe mettere in pericolo.