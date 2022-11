Harry e Meghan, c'è aria di crisi. Lui l'avrebbe beccata con un altro e chiesto il divorzio

C'è aria di crisi in casa duchi di Sussex, o perlomeno, è quello che si vocifera sui giornali di gossip inglesi che hanno lanciato la notizia bomba del presunto tradimento di Meghan Markle. Secondo i tabloid, infatti, l'ex attrice di Suits si sarebbe concessa una scappatella con una guardia del corpo in assenza del marito che, però, l'avrebbe beccata e chiesto il divorzio. A parlare di questo colpo di scena in una delle coppie più chiacchierate al mondo, è stato il settimanale InTouch che ha svelato che, secondo le indiscrezioni, il principe Harry e Meghan Markle sarebbero in piena crisi e prossimi al divorzio. A far scattare la rabbia del fratello del principe William sarebbe stato un tradimento della moglie con una guarda del corpo, una soffiata nata da una fonte anonima che ha permesso al giornale di lanciare una notizia che, gli haters della coppia, preannunciavano già da un po'.

Secondo il racconto della fonte, Harry sarebbe stato chiamato dalla scuola del figlio Archie perché Meghan si sarebbe "dimenticata" di andarlo a prendere. Così, l'ex membro della famiglia reale inglese, con in braccio anche la piccola Lilibet, sarebbe corso a scuola del bimbo per poi scoprire che la moglie, avrebbe saltato l'appuntamento perché "impegnata" con una delle sue nuove guardie del corpo che stava lavorando per loro da appena sei mesi e che aveva già una certa esperienza con personaggi di spicco come gli ex presidenti degli Stati Uniti George Bush o Barack Obama.

Scoperto questo presunto flirt tra i due, Harry sarebbe andato su tutte le furie litigando bruscamente con la moglie e arrivando addirittura a chiedere il divorzio.

Sarà davvero così? Per ora i due duchi non hanno commentato la vicenda ma siamo sicuri che a parlare, se non saranno i diretti interessati, sarà il tempo.