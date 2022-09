"Harry e Meghan esclusi dal ricevimento con i leader del mondo a Buckingham Palace"

Un nuovo intoppo verso il delicato iter di riappacificazione tra la famiglia reale e Harry e Megan sarebbe arrivato in questi giorni di lutto per la regina Elisabetta. Questa sera, alla vigilia dei funerali solenni, a Buckingham Palace è stato organizzato un grande ricevimento con padrone di casa re Carlo III e circa duecento leader e capi di Stato, dal presidente americano Joe Biden a quello francese Emmanuel Macron, dal presidente Sergio Mattarella all'imperatore giapponese Naruhito fino al vicepresidente cinese Wang.

Secondo fonti dei duchi del Sussex, anche la coppia avrebbe ricevuto l'invito alla reception più esclusiva dell'anno, ma qualche ora dopo, come racconta il Daily Telegraph, il palazzo avrebbe revocato la loro convocazione con la motivazione che "l'evento è dedicato soltanto a membri della famiglia reale che lavorano a tempo pieno per la Corona". Privilegio che, com'è noto, Harry e Meghan non hanno più da quando sono andati a vivere in California due anni fa.

"Harry e Meghan allibiti"

Sempre voci ufficiose, riportano che Harry e Meghan sarebbero rimasti "allibiti" da un simile comportamento, nettamente contrario alla concessione straordinaria di re Carlo che ha permesso al secondogenito di indossare l'alta uniforme alla veglia di Westminster Hall, benché non avesse più il diritto come membro non più attivo nei royals. Da Buckingham Palace, tuttavia, insistono precisando che l'evento di questa sera sia sempre stato limitato ai reali a tempo pieno.

La pace tra la coppia e la famiglia, dunque, appare come una pausa limitata al momento di lutto collettivo: se davvero la morte della regina servirà a ristabilire gli equilibri sarà il tempo a dirlo.