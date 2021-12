Harry e Meghan, prima foto ufficiale con Lilibet: "Adesso siamo una famiglia"

Auguri di Natale formato famiglia per Harry e Meghan, che condividono su Instagram la prima foto ufficiale con la secondogenita, Lilibet Diana, nata lo scorso giugno. I duchi di Sussex appaiono raggianti insieme ai loro due figli e scrivono: "Buone vacanze da noi quattro".

Vacanze che trascorreranno lontani dalla famiglia reale inglese. Harry e Meghan, infatti, resteranno a Montecito, lussuosa località californiana dove vivono da due anni, e festeggeranno nell'intimità della loro famiglia. La regina Elisabetta dovrà rinunciare anche quest'anno alla presenza dell'amato nipote, ormai definitivamente distante dalla royal family dopo i tanti dissidi che sembrano non trovare conciliazione, del piccolo Archie - nello scatto molto simile al papà, con i capelli rossi - e dell'ultima arrivata che porta il suo nome.

La coppia ha inviato la cartolina natalizia agli amici e alle rispettive famiglie: "Quest'anno, nel 2021, abbiamo accolto nostra figlia Liliber nel mondo - hanno scritto -. Archie ci ha fatto diventare una mamma e un papà. Lili ci ha fatto diventare una famiglia".

Il Natale di Harry e Meghan

Una fonte vicina alla coppia ha raccontato al sito Ok!Magazine che i programmi di Harry e Meghan prevedono di trascorrere le feste in casa, in un'atmosfera semplice e lontana dalle formalità del palazzo. Con loro ci saranno la mamma di Meghan, Doria Regland, e gli amici Katharine McPhee e David Foster, persone che – raccontano le voci - nella buona e nella cattiva sorte sono stati loro vicini dimostrando affetto e fiducia. E' delle ultime ore, invece, la decisione della regina Elisabetta di cancellare, a causa della situazione epidemiologica del Regno Unito, il tradizionale pranzo di Natale in famiglia che era previsto martedì prossimo nel castello di Windsor e al quale avrebbero preso parte una cinquantina di persone tra figli, nipoti, bisnipoti e cugini.

