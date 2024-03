Caso Kate, il commento di Harry e Meghan fa il giro del mondo

Nel marasma di commenti generati dall'ormai celeberrima foto ritoccata da Kate Middleton, nelle scorse ore si è insinuato anche quello attribuito a Harry e Meghan, "parenti serpenti" della famiglia reale inglese da cui da tempo hanno preso le distanze a suon di docufilm, libri e ogni sorta di dichiarazione livorosa.

"Meghan non avrebbe mai fatto lo stesso errore di Kate, perché lei è una maniaca del controllo" è stata la dichiarazione di una fonte anonima indicata come molto vicina ai duchi di Sussex riportata dal magazine di gossip Page Six. E ancora: "(Meghan) vuole sempre l'ultima parola, come accaduto quando si è trattato di fare l'editing agli scatti per Vogue", ha raccontato in riferimento a quando, nel 2019, Meghan fu protagonista del numero di settembre di British Vogue. In quell'occasione l'ex attrice avrebbe curato ogni dettaglio che la riguardava per avere pieno controllo su tutto, a conferma della piena padronanza della comunicazione personale che, invece, nel caso di Kate avrebbe avuto grosse lacune: "Se Harry e Meghan avessero commesso lo stesso errore sarebbero stati annientati. Per le due coppie non valgono le stesse regole. Ma questo è un errore che Meghan non farebbe mai, ha un occhio acuto e un'attenzione pazzesca ai dettagli".

Per tali affermazioni Meghan come il marito Harry sono stati molto criticati e accusati di ipocrisia per aver anche loro in passato manomesso alcuni scatti. Ma nelle scorse ore un portavoce di Archewell, la fondazione che fa capo alla coppia ormai trasferita negli Stati Uniti, ha smentito tutte le dichiarazioni attribuite loro in merito al caso che vede la cognata al centro della bufera: "Quelle dichiarazioni, attribuite a una fonte vicina a Harry e Meghan, non venivano da noi", è stata la secca e lapidaria dichiarazione rilasciata a Newsweek dal portavoce della fondazione. Una presa di posizione molto netta quella dei duchi che non hanno alcuna intenzione che i loro nomi siano associati in nessun modo alla vicenda che sta scuotendo la royal family.