"Scossi e provati": Harry e Meghan dopo l'incidente, il racconto degli amici

Un incidente stradale "potenzialmente catastrofico" quello che la notte scorsa ha coinvolto Harry e Meghan, inseguiti da alcuni paparazzi a New York dove si trovavano per la premiazione del duchessa di Sussex ai Woman Vision Awards. Secondo il portavoce del principe Harry, che ha dato la notizia, l'inseguimento è durato "oltre due ore e ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altre auto, pedoni e due agenti della polizia di New York" si racconta nel comunicato a cui si aggiungono via via nuovi dettagli rivelati da una fonte vicina alla coppia.

Adesso a parlare è chi al principe e alla moglie è vicino in questo momento. Harry e Meghan sono descritti come "scossi e provati" da una fonte che ha parlato con il New York Post. A inseguirli una dozzina di paparazzi. "La loro sicurezza ha fatto di tutto per fermarli", ha raccontato ancora la fonte.

La coppia era in compagnia di Doria Ragland, madre di Meghan. All'uscita del teatro è salita sul Suv sul quale era arrivata all'evento, ma poi ha abbandonato l'auto per salire su un taxi "come ultimo disperato tentativo di seminarli". Nell'inseguimento, che ha coinvolto quattro paparazzi, un cameramen ha urtato una macchina, mentre un altro ha urtato un agente: "Gli ufficiali di polizia hanno anche cercato di fermare i fotografi che però hanno ignorato gli avvertimenti" gli ulteriori particolari sull'episodio.

Last night, the Duke and Duchess of Sussex and Doria Ragland were involved in a terrifying paparazzi car chase involving six blacked out vehicles in a chase that could have been fatal.



