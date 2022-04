Harry e Meghan hanno incontrato la regina: il retroscena su William e Kate

Alla fine l'incontro c'è stato: Harry e Meghan, giunti in Europa per gli Invictus Games, prima di partecipare all'evento sportivo dedicato ai veterani di guerra hanno deviato per Londra per fare visita alla regina Elisabetta. Una visita non annunciata quella dei duchi di Sussex che in coppia nel Vecchio Continente non si vedevano dal 2020, da prima dello strappo con la famiglia reale. Mentre Harry era tornato per i funerali di nonno Filippo e per l'inaugurazione della statua di mamma Diana nel luglio scorso, la moglie aveva preferito rimanere negli Stati Uniti, incrementando le voci su una distanza resa ormai incolmabile dalle celebri dichiarazioni televisive.

L'incontro con la regina e il gelo con William e Kate

Il rapporto tra la regina Elisabetta (che tra qualche giorno compirà 96 anni) e l'adorato nipote Harry è sempre stato descritto come forte nonostante gli eventi ostili, comprensivi anche della mancata conoscenza della sua ultima figlia, Lilibet Diana, che porta il suo stesso nome. Ma l'incontro organizzato a sorpresa nelle scorse ore pare aver cancellato il dolore della sovrana per la lunga assenza di Harry, protratta fino al forfait in occasione della commemorazione del principe Filippo.

La visita doveva rimanere segreta, ma alcuni visitatori giunti in pullman per il servizio religioso del Maunday Service hanno notato i Sussex sulla strada verso il castello di Windsor: "Sembravano felici e salutavano tutti" hanno rivelato alla stampa britannica che riporta anche il contestuale incontro con il principe Carlo e la moglie Camilla.

E William e Kate? Non una parola emerge su un ipotetico incotro tra Harry e William e le rispettive consorti. Se i due fratelli hanno mostrato una diplomatica sopportazione a favor di telecamere durante i funerali di Filippo e poi, ancora, in occasione della cerimonia per i sessant'anni di Lady Diana, stavolta non rilevano dettagli di distensione: le ripercussioni di una lite racontata come molto accesa sarebbero ancora vive negli animi dei due, ancora lontani anche se sotto lo stesso cielo per qualche ora.