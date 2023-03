Incoronazione Carlo, la richiesta di Harry e Meghan

Si avvicina il 6 maggio, giorno in cui avverrà la cerimonia di incoronazione di re Carlo. Il sovrano ha già spiazzato tutti invitando Harry e Meghan nonostante le rivelazioni al vetriolo sulla Famiglia Reale che la coppia ha fatto nella docuserie Netflix e le dichiarazioni del secondogenito nella sua autobiografia, ma le sorprese potrebbero non finire qui.

I duchi di Sussex, infatti, avrebbero avanzato una richiesta proprio per il giorno dell'incoronazione e re Carlo potrebbe accontentarli anche stavolta, aprendo definitivamente la strada a una riconciliazione. Harry e Meghan vorrebbero far parte del momento speciale della famiglia, reclamando un posto d'onore sia nell'Abbazia di Westminster - dove avverrà la cerimonia - che sul balcone di Buckingham Palace.

Secondo quanto fa sapere il Dailymail, il principe Harry e Meghan Markle sarebbero ansiosi di partecipare all'incoronazione di re Carlo III il 6 maggio, lo stesso giorno del quarto compleanno del principe Archie, il loro primogenito. Anche se la coppia non ha ancora confermato se parteciperà o meno all'evento, il tabloid britannico scrive che in base a quanto è stato riferito, i due desiderano essere presenti ai festeggiamenti e vorrebbero che il compleanno del principe Archie fosse riconosciuto in qualche modo durante quel giorno. I due vorrebbero apparire sul balcone di Buckingham Palace dopo la cerimonia, insieme al resto della famiglia. Questo sarà molto difficile, visto che le apparizioni sul balcone sono riservate ai membri che hanno un ruolo attivo nella Famiglia Reale, ma re Carlo potrebbe fare un'eccezione.