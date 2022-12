Harry e Meghan invitati alla cerimonia per l'incoronazione di re Carlo

Re Carlo spiazza tutti e invita Harry e Meghan alla cerimonia di incoronazione del prossimo 6 maggio 2023. La decisione del sovrano arriva inattesa a ridosso dell'uscita della docuserie Netflix con cui la coppia si è scagliata ferocemente contro la famiglia reale inglese. Serie contromosse e pesanti provvedimenti si immaginavano come conseguenze dovute per tutelare l'immagine che i Sussex avevano delineato nella serie tv, ma così, a quanto pare, non sarà. Malgrado la reazione negativa a corte, il Daily Telegraph ha citato una fonte che ha assicurato che il figlio e la nuora sono nella lista degli invitati per la cerimonia religiosa che si terrà a Westminster Abbey: "Tutti i membri della famiglia saranno i benvenuti". Il Re, si precisa, "ama entrambi i suoi figli".

Re Carlo come la regina Elisabetta

Times e Daily Mail hanno descritto la scelta di Carlo III di invitare la coppia all'incoronazione come un "ramoscello d’ulivo" nei loro confronti. I tabloid britannici, però, non sono dello stesso avviso e continuano ad attaccare duramente Harry e Meghan per un documentario che si descrive come un tradimento della monarchia e un insulto alla memoria della regina Elisabetta.

La casa reale non ha finora reagito pubblicamente in alcun modo al documentario, ma emergono con insistenza fonti e amici di Carlo e William certi che il padre e il fratello di Harry sarebbero furiosi. Tuttavia, è probabile che i consiglieri del sovrano abbiano suggerito di dimostrarsi generoso proprio come avrebbe fatto la compianta madre, la regina Elisabetta, che perfino davanti alle accuse di pedofilia al figlio Andrea ha continuato a frequentarlo, pur estromettendolo dagli impegni ufficiali della famiglia reale.