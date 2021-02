Harry e Meghan (in dolce attesa) in tv da Oprah Winfrey, scacco matto alla Regina? “Li punirà”

Secondo i media inglesi la sovrana non potrà soprassedere sull’intervista della coppia in programma per il 7 marzo e sarebbe pronta alle contromosse

grane in arrivo

La gioia suscitata nella famiglia reale inglese dalla notizia della seconda gravidanza di Meghan Markle potrebbe avere i giorni contati, minacciata com’è dalla decisione dei duchi di Sussex di rilasciare la loro prima intervista televisiva all’amica Oprah Winfrey dopo l’addio alla royal family. La conversazione tra la coppia e la maestra dei talk show americani andrà in onda il 7 marzo sulla Cbs, ma già adesso trapelano indiscrezioni sulla dura reazione della Regina Elisabetta rispetto alla scelta dei nipoti di riportare in tv i retroscena sul ‘divorzio’ dai Windosor e sulla scelta di trasferirsi in California.

Meghan e Harry in tv, la reazione della Regina

Secondo il Daily Mail, la regina Elisabetta considera la scelta di Harry e Meghan di andare in tv a parlare della loro vita e dei rapporti con la famiglia reali una sorta di affronto su cui difficilmente potrà soprassedere. “Priverà il nipote e sua moglie dei patrocini reali che ancora detengono”, sostengono i ben informati, riferendosi alla possibilità di rinegoziare i termini degli accordi con cui avevano preso le distanze dalla famiglia e che, adesso, sarebbero definitivamente sfumati.

Il principe Harry, dunque, potrebbe essere privato dei suoi gradi militari, tra cui quello di Capitano Generale dei Royal Marines che gli era stato attribuito subentrando a nonno Filippo; la duchessa, invece, rischia di dire addio ai numerosi patronati, come quello dell National Theatre, che le era stato passato dalla regina. Sarà davvero così? Toccherà aspettare il 7 marzo per capire come si muoverà la Regina, alla luce delle dichiarazioni che i suoi nipoti rilasceranno alla conduttrice più famosa della tv mondiale che segnerà la sua sfolgorante carriera con questo nuovo, promettente scoop.