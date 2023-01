Harry sferra un altro colpo basso: pubblicata la chat privata tra Meghan e Kate

Il giorno è oggi, martedì 10 gennaio: nelle librerie di tutto il mondo è adesso disponibile in tutta la sua interezza la biografia di Harry dal titolo "Spare - Il minore", fino a qualche ora fa raccontata mediante brevi frammenti che anticipavano la potenza dei contenuti. Noto è quanto il secondogenito di re Carlo d'Inghilterra sia furente con ogni membro della famiglia e come in questi anni di lontananza fisica ed emotiva dalla famiglia reale non abbia perso occasione per palesarlo. Con questa ultima raccolta di memorie, dunque, una pietra pesante pare posarsi del tutto sulla possibilità di riconciliazione con i parenti, tra cui - dopo la matrigna Camilla - anche la cognata Kate Middleton resta al centro delle critiche, già descritta come ostile verso la moglie e mittente di messaggi che avrebbero causato lo sconforto della stessa Meghan.

I messaggi privati tra Kate e Meghan

Una parte del testo di Harry torna sulle dichiarazioni della moglie Meghan Markle durante la nota intervista rilasciato ad Oprah Winfrey. Allora la ex attrice spiegò che, al contrario di quanto avevano raccontato i tabloid, non fu la cognata Kate Middleton a essere offesa e a piangere a causa sua a pochi giorni del loro matrimonio, ma il contrario, per via del vestito da damigella della piccola Charlotte, secondogenita di Kate e William.

In Spare Harry riporta quindi il testo integrale della conversazione che sarebbe intercorsa tra le due per supportare la loro versione dei fatti. "Il vestito di Charlotte è troppo grande, troppo lungo, troppo largo. Lo capisci? Ha pianto quando l’ha provato!", avrebbe scritto Middleton. "Ok, come ti ho detto il sarto è qui dalle 8 del mattino. Puoi portare Charlotte a farlo modificare, come stanno facendo le altre mamme?", la risposta di Markle. "No. Tutti gli abiti devono essere rifatti", avrebbe replicato la principessa Kate dicendo di voler discutere la cosa con il suo wedding designer. Tanto sarebbe bastato per gettare Meghan nel totale sconforto: "Ho trovato mia moglie a piangere sul pavimento quando sono tornato a casa", il commento di Harry sull'episodio. E ancora: "In realtà c’erano già problemi da tempo. C'era chi aveva paura che io e Meghan potessimo portare via le luci dalla ribalta a mio fratello e Kate. Anche mio fratello aveva problemi con Meghan, basati su cose non reali. Ho sempre sperato che noi quattro potessimo andare d’accordo. Ma molto rapidamente la questione è diventata una sfida Kate contro Meghan. Era sempre in competizione con mia moglie".

Anche stavolta, da parte della famiglia reale, il silenzio sulla pioggia di accuse continua a restare assordante.