Harry e Meghan, Spotify mette fine all'accordo da 25 milioni di dollari

Il contratto multimilionario fra la coppia Harry e Meghan e Spotify si è concluso. Di comune accordo, assicura la nota ufficiale, ma fonti citate da Variety aggiungono che la decisione sia stata dettata dagli obiettivi della collaborazione che la piattaforma di riproduzione digitale sperava fossero più soddisfacenti, mentre ad Harry e Meghan andava stretta l'esclusiva imposta dal contratto.

"Spotify Audio e Archewell hanno mutuamente concordato di dividersi e sono orgogliosi della serie fatta insieme", recita un comunicato congiunto del gigante dello streaming e la società dei duchi di Sussex. Annunciato alla fine del 2020, il contratto da 25 milioni di dollari era stato uno dei principali accordi commerciali siglati dalla coppia dopo la decisione di abbandonare i doveri reali e stabilirsi in California. L'intesa ha prodotto il podcast Archetypes, una serie di 12 puntate diffusa a partire dall'agosto 2022 in cui Meghan intervistava persone come Mariah Carey e Serena Williams sul tema degli stereotipi femminili. Il programma ha ottenuto il primo premio del People's Choice Award, ma la chiusura del contratto significa che non vi sarà un bis.

Harry e Meghan oggi

Da questo divorzio professionale c'è chi scorge un'ulteriore conferma della deriva matrimoniale della coppia, trasferitasi negli Stati Uniti dopo la rottura con la famiglia reale e ora raccontata come in crisi. Secondo Jennie Bond, ex corrispondente "reale" per la Bbc, il divorzio sarebbe imminente e, in tal caso, Harry sarebbe accolto a braccia aperte dal padre e dalla famiglia tanto da aver già acquistato una casa vicino Londra, per non dare troppo nell'occhio. Intanto da parte dei diretti interessati non trapela alcun dettaglio sulla propria vita privata: Harry e la moglie hanno solo fatto sapere di essere alla ricerca di un nuovo spazio per i loro contenuti audio e che non ci saranno più né documentari, né interviste esclusive, né libri di memorie sulla royal family, perché - hanno precisato - non hanno "più nulla da dire". Resta da vedere cosa ne sarà del contratto da 100 milioni di dollari firmato con Netflix e che finora è sfociato nel docu-reality Harry e Meghan trasmesso alla fine dell’anno scorso.