"Harry e Meghan litigano furiosamente e interviene la polizia. Lei pianifica il divorzio"

Mentre il primo piano di Harry imperversa su milioni di copie del suo libro diffuso in tutto il mondo, da Montecito parte la notizia che lui e la moglie non starebbero attraversando il momento sereno che tutti potrebbero immaginare alla luce del clamoroso successo editoriale.

Stando a quanto riportato dal magazine tedesco Frau Aktuell, nelle scorse ore il secondogenito di Carlo e la consorte Meghan avrebbero avuto un'accesa discussione, così importante da richiedere l'intervento della polizia della contea californiana dove vivono. Come prevedibile, nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati è arrivata a commentare l'indiscrezione, né esistono prove fotografiche dell'arrivo delle volanti, ma tanto è bastato perché la voce circolasse in fretta insieme alla presunta volontà della ex attrice di divorziare dal marito con cui in tv e su carta si racconta innamoratissima.

Perché Meghan sarebbe arrabbiata con Harry

Ma cos'è che avrebbe acuito la crisi matrimoniale della coppia più chiacchierata del momento? Stando ai rumors, Meghan non avrebbe affatto gradito le parole che Harry ha riservato a una delle sue storiche ex, Chelsy Davy, nella sua discussa Spare, definita agli amici come "la cosa migliore che gli fosse capitata". La situazione, dunque, sarebbe peggiorata in queste ore di massima attenzione mediatica verso il marito con cui adesso si parla addirittura di separazione. Gli affari che i due portano avanti insieme, però, potrebbero bloccare la volontà di chiudere un matrimonio retto anche da un importante accordo prematrimoniale: conferenze, un nuovo libro dedicato al cibo biologico e un contratto con Netflix per realizzare altre serie di cui saranno i co-produttori sono i programmi futuri che riempiono le loro agende congiunte. Un momento letteralmente d'oro per entrambi a cui, dunque, non converrebbe dirsi addio nel prossimo futuro.