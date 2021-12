Harry e Meghan rifiutano l’invito della regina: come trascorreranno il Natale (lontani dalla famiglia di lui)

Questo per la regina Elisabetta sarà un Natale segnato da un importanti assenze. La sovrana, già segnata dalla scomparsa il del principe Filippo e poi da quella della fedele dama di compagnia Ann Fortune FitzRoy, anche quest’anno dovrà rinunciare alla presenza del nipote Harry, ormai definitivamente lontano dalla famiglia reale dopo i tanti dissidi che non trovano conciliazione.

Chi pensava che le feste di fine anno potessero offrire l’occasione di un’eccezionale incontro utile anche alla conoscenza della pronipotina Lilibet nata a giugno scorso, si sbagliava: i duchi di Sussex, infatti, non voleranno a Londra per onorare il Natale con l’anziana nonna, organizzati ormai come sono per trascorrerlo a Montecito, in California.

Il Natale di Harry e Meghan

Una fonte vicina alla coppia ha raccontato al sito Ok!Magazine che i programmi di Harry e Meghan prevedono di trascorrere le feste in casa, in un’atmosfera semplice e lontana dalle formalità del palazzo. Con loro ci saranno sì i famigliari, ma solo quelli estranei al ramo dei Windsor. Presenti, dunque, la mamma di Meghan, Doria Regland, e gli amici Katharine McPhee e David Foster, persone che – raccontano le voci - nella buona e nella cattiva sorte sono stati loro vicini dimostrando affetto e fiducia.

Per la regina Elisabetta l’assenza di Harry e Meghan costituisce un altro duro colpo con cui fare i conti nell’ultimo periodo, ma resta comunque forte la certezza al suo fianco del figlio Carlo e dei nipoti William e Kate con i loro bambini, ritratti in una cartolina di Natale che ancora riflette le sembianze di una famiglia solida come quella che tanto piace alla sovrana.

La regina cancella il pranzo di Natale

È delle ultime ore la decisione della regina di cancellare il tradizionale pranzo di Natale in famiglia che era previsto martedì prossimo nel castello di Windsor e al quale avrebbero preso parte una cinquantina di persone tra figli, nipoti, bisnipoti e cugini. Secondo quanto riferito dalla stampa britannica, sarebbe stato difficile giustificare un party con questi numeri alla luce della situazione epidemiologica del Regno Unito, alle prese con la variante omicron e con il record di 78mila casi registrato nelle scorse 24 ore.

"La regina è dispiaciuta, ma sente che è la cosa giusta da fare", ha dichiarato una fonte di Buckingham Palace sebbene fino a pochi giorni fa le notizie che arrivavano da Londra parlavano di una sovrana determinata ad andare avanti con i preparativi per il pranzo. Solitamente la sovrana invita tutti i suoi familiari a Buckingham Palace, attualmente in fase di ristrutturazione, prima di partire per trascorrere le festività a Sandringham.