Harry e Meghan, lo "sgarbo" dei Bechkam alle nozze del figlio: cos'è successo

Si risolve in queste ore il giallo sull'assenza di Harry e Meghan alle nozze di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, raccontate come una tre giorni di festeggiamenti favolosi a cui ci si attendeva partecipasse anche la coppia amica di famiglia.

Fino a qualche giorno prima dell'evento, infatti, le indiscrezioni raccontavano che il nome dei duchi di Sussex compariva eccome nella lista degli ospiti, invitati dai genitori dello sposo David e Victoria Beckham che erano presenti al loro matrimonio il 28 maggio del 2018. La possibile partecipazione del principe e della sua consorte alle nozze del giovane fotografo era bastata ad acuire le polemiche attorno alla coppia, assente alla commemorazione per la morte di nonno Filippo e perciò descritta come artefice dell'ennesimo colpo basso alla famiglia reale inglese.

Tuttavia, tra i racconti del matrimonio Beckham - Peltz non è pervenuto quello sulla presenza di Harry e Meghan e adesso, addirittura, inaspettatamente, arriva chi sostiene che, in realtà, non siano mai stati invitati.

William e Kate invitati, esclusi Harry e Meghan

A quanto pare i rapporti tra i Beckham e la famiglia reale inglese sarebbero limitati non a Harry e Meghan, ma a William e Kate. Infatti:

"David e Victoria hanno scritto a William e Kate invitando loro e la famiglia al matrimonio del figlio, e William ha risposto augurando loro tanta gioia ma che purtroppo non sarebbero stati presenti", ha riferito al Mirror una fonte vicina ai Beckham. "Il legame e la storia di David risalgono a William e Kate. Hanno una relazione molto forte ed erano la loro scelta di invitati al matrimonio. Non si è mai trattato di Meghan e Harry".

Questa, dunque, l'indiscrezione che giustifica l'assenza della coppia all'evento che, se non ha goduto della presenza di teste coronate, comunque ha potuto contare su circa 600 ospiti felici di condividere con le famiglie dei giovani sposi un'atmosfera fiabesca organizzata in ogni minimo dettaglio.