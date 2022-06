Harry e Meghan a casa di Oprah e la royal family trema. Cosa bolle in pentola?

È in arrivo una nuova (e temutissima) intervista esclusiva di Harry e Meghan con Oprah? È la domanda che si stanno facendo in tanti dopo che è trapelata la notizia dell'avvistamento del duca e della duchessa di Sussex a casa dell'iconica conduttrice americana. Ma cosa ci facevano i due "esiliati" della famiglia reale nella villa da 100 milioni di dollari, a Montecito, della Winfrey (che ricordiamo è a cinque minuti di distanza da casa loro)? Una cosa è certa questo "avvistamento" ha fatto tremare, ancora una volta, la famiglia reale che teme che i due possano tornare a sputare veleno sui Windsor proprio come avevano fatto con l'intervista scandalo del marzo 2021 dove la coppia aveva accusato i reali inglesi di razzismo e dove Meghan aveva ammesso di aver pensato al suicidio.

Cosa ci facevano Harry e Meghan a casa di Oprah?

Di questo incontro sappiamo che Harry e Meghan hanno trascorso un'oretta insieme alla presentatrice americana. Per quanto riguarda, invece, il tema dell'incontro non ci sono indiscrezioni. I due sono stati visti arrivare nella dimora super lusso della Winfrey con una Range Rover nera guidata dallo stesso Harry e Meghan seduta, invece, sul sedile posteriore dell'auto. I due, però, non erano soli, vicino a Meghan, infatti, c'erano altre due passeggeri ma non è chiaro se con loro ci fossero i due figli Archie e Lilibet oppure altre persone. Seguiti dalla scorta, Harry e Meghan sono apparsi rilassati, in abiti informali e in totale serenità, lui con un berretto e occhiali da sole, lei, sorridente e intenta a chiacchierare con il marito.

La coppia ha fatto ritorno negli Stati Uniti da poco. I Sussex, infatti, avevano partecipato al giubileo di platino della Regina recandosi a Londra ma tenendo sempre un profilo basso. Durante il viaggio, però, hanno festeggiato il compleanno della piccola Lilibet, presentandola, per la prima volta, alla famiglia reale e pubblicando la sua prima foto.

Avranno forse qualcosa da ridire sul recente viaggio a Londra? Per ora non ne siamo certi ma staremo a vedere. Meghan, intanto, è impegnata anche in una controversia legale legata alla sua famiglia d'origine. L'ex attrice di Suits, infatti, è stata accusata dalla sorellastra Samantha Markle di diffamazione e ora è intenta a rigettare le accuse.