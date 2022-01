Tensioni tra Harry e Meghan: colpa di un’attrice agli Oscar 2022

C’è maretta in casa dei duchi di Sussex, alle prese con una decisione che turba l’armonia della coppia solitamente tanto affiatata. Motivo del contrasto è la cerimonia per la premiazione degli Oscar che si terranno il prossimo 27 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, il cui invito pare non abbia sortito lo stesso entusiasmo nel principe Harry e nella consorte Meghan Markle.

Da un lato, infatti, c’è l’ex attrice (che si racconta come sempre interessata a restare presente nel mondo di Hollywood) propensa a partecipare all’evento più importante del settore; dall’altro il marito, al contrario maldisposto a incontrare Kristen Stewart che nel film Spencer del regista cileno Pablo Larraín - il gara per la statuetta - interpreta la madre Lady Diana. Stando a OK! Magazine, infatti, il secondogenito della principessa non avrebbe gradito l’interpretazione dell’attrice nella pellicola che mette in scena la “ricostruzione immaginaria” della decisione di Lady Diana di divorziare dal principe Carlo.

Harry "infastidito"

“Se decidessero di andare, sanno bene che si troverebbero faccia a faccia con Kristen, dato che quasi sicuramente avrà una nomination come migliore attrice protagonista” vocifera un insider che descrive Harry come “infastidito” dal film che, invece, è stato molto ben accolto dalla critica. Meghan, tuttavia, pare non voglia cedere, tentando di convincere il marito in questi mesi che mancano alla cerimonia: “Lei pensa che potrebbero semplicemente sedersi in platea ed ignorare Kristen, con educazione… Harry però non è una persona che riesce a fingere”. Finzione che sarebbe quanto mai palese nel caso in cui l’attrice fosse premiata: a quel punto le telecamere punterebbero sull’espressione del duca e allora sì che nascondere l’insofferenza risulterebbe difficile. Ma tempo per decidere ancora ce n’è: Meghan avrà ancora modo di mettere in pratica la sua opera di convincimento.